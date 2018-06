Bonheiden is fietsgemeente van het jaar 06 juni 2018

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft gisteren Bonheiden uitgeroepen tot 'Fietsgemeente 2018' in de categorie 'minder dan 20.000 inwoners'. Daarnaast kreeg de gemeente ook awards in de categorieën 'Beleid, monitoring en organisatie', 'Veilige netwerken' en 'Fietscultuur en campagnes'. "Bonheiden, een landelijke gemeente die van nul begon, laat Vlaanderen zien dat een omslag naar een sterk fietsbeleid binnen één legislatuur wél kan", luidt de motivatie. Burgemeester Guido Vaganée dankte zijn eenmansmobiliteitsdienst: Raf Bogaerts. De prijs levert Bonheiden een subsidie van 50.000 euro op te investeren in fietsvoorzieningen. De publieksprijs ging naar Duffel. Mechelen ontving de award in de categorie 'Diensten en services'. (WVK)