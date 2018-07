Binnenhuisarchitect voor vernieuwing bib 27 juli 2018

Het gemeentebestuur heeft het budget voor de aanstelling van een binnenhuisarchitect goedgekeurd. De architect zal zich buigen over de vernieuwing van de Duffelse bibliotheek. "Deze grondige verbouwing moet zorgen voor een grotere klantvriendelijkheid, een lagere impact op het milieu, een betere toegankelijkheid én een digitale stap vooruit. In juni 2018 keurde het gemeentebestuur het budget voor een binnenhuisarchitect goed. Dat is nodig, niet enkel voor het uitwerken van de plannen, maar ook om de werken nadien goed op te volgen. De geplande vernieuwingen moeten zowel structureel als voor de werking van de bib een grote vooruitgang betekenen", vertelt Nora Bertels (Groen), schepen voor Cultuur.





Mogelijkheid van lift

Om de bovenruimte van het gebouw voor alle gebruikers toegankelijker te maken, wordt er ook onderzocht of de plaatsing van een lift technisch mogelijk is. Daarnaast wordt de infrastructuur aangepast aan het nieuwe zelfuitleensysteem. Op de jeugdbibliotheek na, gaat het om een volledige herinrichting van de bib. De werken starten in het voorjaar van 2019. De bib zal dan enkele weken sluiten tijdens de verbouwingen, maar er is wel een mogelijkheid om boeken uit te lenen. (AVH)