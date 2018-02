Bib laat je straks zelf boeken uitscannen 03 februari 2018

03u22 0

De bibliotheek van Duffel heeft een nieuwe bibliotheekcoördinator en krijgt een zelfontleensysteem. Met dit systeem krijgen boeken en andere uitleenmaterialen een label met een chip en een ingebouwde antenne waar informatie over het materiaal op staat. De systeemsoftware kan deze informatie lezen via een scanner aan de ingang, de boekenkast of de balie. In combinatie met toegangspoortjes kunnen de labels ook zorgen voor diefstaldetectie. "Met het zelfontleensysteem gaan onze bibliotheekmedewerkers niet langer manueel barcodes hoeven te scannen. Zij gaan zo meer tijd vrij hebben om de klanten te helpen bij het zoeken naar de juiste informatie en om de bibliotheekwerking verder uit te breiden", vertelt Sandra Maes, de nieuwe bibliothecaris. Maes verving Lieve Nauwelaerts die 43 jaar in dienst was als coördinator van de bib. De gemeenteraad keurde inmiddels het lastenboek goed voor de aankoop en plaatsing van een RFID-systeem. Het budget is 63.000 euro. "Vooraleer het zelfontleensysteem in dienst kan gaan moeten alle boeken en andere uitleenmaterialen een label krijgen. Wij hopen dat wij hiermee in de zomermaanden kunnen starten", vertelt Nora Bertels (Groen), schepen van Bibliotheek. (AVH)