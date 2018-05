Bewoners bevangen door rook bij brandje 23 mei 2018

In de Hoogstraat is gisteren brand uitgebroken in een woning. De brandweer werd opgeroepen maar de brand was al geblust bij aankomst. De brandhaard situeerde zich op het gelijkvloers. Zowel een matras als zetel vatte vuur. De brandweer moest uiteindelijk enkel ventileren. Bij de brand raakten ook twee mensen bevangen door de rook. Zij moesten naar het ziekenhuis (TVDZM)