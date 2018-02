Bewakingscamera verraadt pizzeriadief 15 februari 2018

Een jaar effectief: die straf hangt Roy W. boven het hoofd voor een inbraak in pizzeria Meet Point in Duffel. Bij die inbraak op 8 augustus 2017 geraakte beklaagde binnen langs de achterkant. Er stond een raam open. Eens binnen werd de kassa leeggeroofd. Er verdween zo'n 1.130 euro. De diefstal werd gefilmd door een bewakingscamera. De lokale politiezone Bodukap kon beklaagde identificeren op basis van die beelden. Een kennis van de zaakvoerder had namelijk W. herkend. De politie arresteerde de man en die gaf de feiten meteen toe. "Ik deed het omdat ik in geldnood zat", verklaarde hij aan de politie. "Het geld is inmiddels allemaal op." De man is geen onbekende voor het gerecht. Er stonden op zijn strafregister naar verluidt al enkele veroordelingen voor diefstallen. Gisteren stuurde hij zijn kat naar de rechtbank. De rechter nam de zaak in beraad, vonnis op 14 maart. (TVDZM)