Bestuurder gewond na crash tegen boom 05 juli 2018

De bestuurder van een bestelwagen is gisteren gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval in de Klokkestraat. Omstreeks 9.30 uur week de bestelwagen af van zijn baan en kwam hij terecht tegen een boom. De bestuurderscabine raakte zwaar beschadigd. De man kon als bij wonder op eigen kracht uit het voertuig. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De Klokkestraat zelf werd afgesloten. Op die manier kon de politie onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren. De brandweer moest de brokstukken opruimen, kort daarvoor was een takelwagen de bestelwagen komen takelen. Na een uur werd de rijbaan opnieuw vrijgegeven. (TVDZM)