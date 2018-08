Ben en Jerry openen hondenweide 14 augustus 2018

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft de nieuwe hondenweide aan Standplaats officieel geopend en was voor de gelegenheid in het gezelschap van zijn hond Jerry. "Duffel telt veel hondeneigenaars. Met deze eerste hondenweide komen we tegemoet aan hun terechte vraag naar een plaats waar de honden vrij kunnen rondlopen zonder dat de baasjes het risico lopen op een boete", sprak schepen voor Dierenwelzijn Sofie Joosen (N-VA). De minister had voor de schepen de nieuwe huisdierensticker mee, waardoor hulpdiensten in het geval van een woningbrand weten hoeveel huisdieren er aanwezig zijn. Burgers kunnen de huisdierstickers vanaf vandaag gratis komen afhalen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. (AVH)