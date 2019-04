Belgische dansgroep speelt eigen show in Disneyland: “We kregen meteen een uitnodiging om terug te komen” Antoon Verbeeck

18 april 2019

15u44 1 Duffel Het Duffelse showteam Are U Famous bracht vandaag een eigen show in Disneyland Parijs. 25 dansers, met leeftijden van 10 tot en met 22 jaar, stonden op de planken van het theater van het beroemde pretpark. 3.000 aanwezigen zagen dat het goed was. “Meteen na de show kregen we de vraag of we wilden terugkomen”, aldus de choreograaf.

Aan ervaring geen gebrek bij het Duffelse showteam Are U Famous, dat zijn uitvalsbasis heeft in de Nijverheidsstraat. In het verleden dansten de jongens en meisjes, die uit alle hoeken van Vlaanderen komen, voor verschillende artiesten, zoals Bart Kaëll en zelfs Justin Bieber. Vandaag kwam er opnieuw iets moois op hun CV: een eigen show in Disneyland Parijs. “Drie jaar geleden hebben we hier in Disneyland een auditie gedaan, een kleinschaliger showmoment dan vandaag. Blijkbaar waren ze toen tevreden over onze prestatie want onze naam werd doorgegeven aan het hoofd van de entertainment in Disneyland”, vertelt choreograaf Kris De Jonghe vanuit Parijs. “Zij contacteerde ons met de vraag of we een compilatiefilmpje konden doorsturen. Dat werd zo positief onthaald dat Disneyland ons een volledige show in prime time, iets na de middag, gunde in het Videopolis Theater.”

Aan de goedkeuring van Disney hingen wel een aantal voorwaarden. Zo moest de show dertig minuten duren en een mix zijn van verschillende dansstijlen. “De lat van de choreografie werd vrij hoog gelegd en moest voldoen aan bepaalde technische vereisten. Iedere dans moest zijn eigen kledij hebben en ook belangrijk: in de hiphopnummers in onze show mochten er geen vuile woorden voorkomen. Het moest familievriendelijk zijn. Disneyland controleerde alles op voorhand, maar zag geen graten in de show die we zouden brengen.”

“De show zelf ging heel vlot en we mogen tevreden zijn over onze prestatie. Er waren zo’n 3.000 mensen in het theater. Dat is een hoog aantal, maar geen record. Ooit hebben we de NBA-wedstrijd Boston Celtics tegen LA Lakers in TD Garden in Boston mogen openen met een show. Er zat toen 22.000 man in het stadion”, legt De Jonghe uit. “Disneyland was een nieuwe leuke ervaring voor de kinderen én een toffe teambuilding. Disney gaf ons vijftig procent korting op ons verblijf en een inkompas om vroeger het park binnen te kunnen. We verbleven in een viersterrenhotel en zaten meteen in het park. We hebben dus ten volle kunnen genieten van onze drie dagen in Parijs.” Mogelijk komt er zelfs een vervolg op hun Frans avontuur. “Het hoofd Entertainment gaf me zonet haar businesskaartje en meteen een uitnodiging om terug te komen. Wordt vervolgd.”