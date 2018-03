Beklaagde herinnert zich niks van geweld in winterbar Moose 02 maart 2018

02u38 0 Duffel Een 26-jarige jongeman uit Duffel moest zich verantwoorden voor een vechtpartij in de winterpop-upbar Moose in Heist-op-den-Berg. De twintiger sloeg vier personen. Hij was toen naar eigen zeggen zo dronken dat hij zich gisteren niks meer kon herinneren.

Een van de slachtoffers liep een gescheurde trommelvlies op en liep gehoorschade op. Een ander slachtoffer moest vier vuistslagen incasseren in het aangezicht. "Ik had de situatie verkeerd ingeschat", zei de twintiger op zitting. "Ik kan me niets meer herinneren. Ik was dronken."





Een aanleiding voor de vechtpartij is nog steeds niet bekend. Volgens aanklager Lieselotte Claessens begon de jongeman op basis van verklaringen van getuigen uit het niets te slaan. Ze vorderde een celstraf van acht maanden en een geldboete van 600 euro gekoppeld aan probatie-voorwaarden.





De verdediging vroeg in de eerste plaats een opschorting, maar kan ook akkoord gaan met probatie-uitstel. "Mijn cliënt is geen agressor. Hij was die avond weg met vrienden en wou niet onderdoen. Dus hij is beginnen drinken. Hij kan daar helemaal niet tegen en werd agressief", zei de raadsvrouw van de beklaagde. (TVDZM)