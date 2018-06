Begrafenisondernemer op vier bij N-VA 04 juni 2018

Dirk Broes neemt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de vierde plaats in op de lokale lijst van N-VA Duffel. Broes (47) is geboren en getogen in Duffel en bekend als zaakvoerder van de gelijknamige uitvaartverzorging. Broes is bovendien voorzitter van de middenstandsvereniging Duffel-Oost. Hij zetelde eerder al 12 jaar in de gemeenteraad, van 1994 tot 2006. Eerder maakte N-VA Duffel bekend dat gemeenteraadslid en voormalig schepen Ivan Blauwhoff de vierde plaats zou innemen, maar hij staat die plaats nu af aan Broes en zal op de achtste plaats staan. "Voor de N-VA maar ook voor Duffel is Dirk een grote meerwaarde. Hij staat garant voor degelijkheid, professionaliteit en engagement. Dat zijn kwaliteiten die wij als partij hoog in het vaandel dragen." (EDT)