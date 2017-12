Basisschool 't Kofschip na twee jaar bouwen in fonkelnieuw jasje 02u25 40 David Legreve Zo ziet de speelplaats van 't Kofschip er vandaag uit. Duffel Gemeentelijke basisschool 't Kofschip kan na meer dan twee jaar de bouwhelm neerleggen. Gisteren werd het nieuwe administratief gebouw en de voor- en naschoolse kinderopvang afgewerkt. Eerder werden al een nieuwe refter, kleuterschool en vier extra klaslokalen voor de lagere school gebouwd.

Op 16 september 2015 startte de aannemer met bouwfase 1 op de schoolsite, die in november werd afgerond met de oplevering van een nieuwe kleuterschool, refter en klassen. Gisteren mocht de school bouwfase 2 afsluiten. "Fase 2 bestaat uit een administratief gebouw, nieuw sanitair en kleedkamers voor de turnzaal en een nieuwe voor- en naschoolse kinderopvang voor de kinderen van het Ravottersnest", zegt schepen van Openbare Werken Staf Aerts (Groen). "Twee jaar en drie maanden na de start van de werken heeft de aannemer de werken mooi op tijd afgerond. In januari worden de laatste containerklassen van de school verwijderd en wordt de nieuwe infrastructuur voor het eerst gebruikt. Daarna maken we nog werk van een nieuwe vloer voor de turnzaal en wordt de zijde van de Dr. Jacobstraat, in overleg met de buurt, heraangelegd."





Containerklassen

"In 2001 zaten we met een plaatstekort in onze kleuterschool. Sindsdien staan er containerklassen . We zijn heel tevreden dat we die in januari kunnen inruilen voor een nieuwe klaslokalen", reageert directeur Geert Gabriëls. Het totale bouwproject heeft een oppervlakte van bijna 2.000 vierkante meter.





Voor de realisatie van de nieuwbouw heeft de gemeente een contract afgesloten met Scholen van Morgen, dat de nieuwbouw heeft ontworpen, gebouwd, gefinancierd en de komende dertig jaar zal uitbaten.





Kinderopvang

De gemeente betaalt het vennootschap een jaarlijks bedrag van zo'n 70.000 euro en mag zich na dertig jaar eigenaar van de gebouwen noemen. Voor de uitbating van de kinderopvang, waar plaats is voor 70 kinderen, rekent het gemeentebestuur op Emmaüs. Op 2 januari opent het nieuwe Ravottersnest de deuren. (AVH)