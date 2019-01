BadmintonClub Duffel schenkt inschrijvingsgeld aan Ter Elst Antoon Verbeeck

25 januari 2019

BadmintonClub Duffel (BCD) schenkt het inschrijvingsgeld van hun kersttornooi, in totaal 151 euro, aan de Duffelse school Ter Elst. “Het idee van de schenking kwam van een lid van onze rolstoelploeg”, zegt Paul Koeck van BCD. “BCD is een sociaal geëngageerde club en het bestuur was dan ook onmiddellijk voor het idee gewonnen. School Ter Elst heeft bij de badmintonclub twee G-werkingen. We weten dus dat werken met jongeren met een beperking veel tijd, inspanningen en ook veel geld kost.” Ter Elst zal het geld gebruiken voor de aankoop van materiaal. “Onze school voor buitengewoon onderwijs kan elke cent goed gebruiken”, aldus directeur van Ter Elst Tom De Herdt.