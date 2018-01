AZ Sint-Maarten stelt nieuw logo voor 20 januari 2018

AZ Sint-Maarten, met campussen in Mechelen en Duffel, heeft een nieuw logo voorgesteld. De turkoois-grijze M maakt plaats voor een strakker en moderner kenteken.

"Het nieuwe logo sluit aan bij de ambities die het ziekenhuis heeft", zegt algemeen directeur Jan Ennekens. "We willen dat het visuele aspect aansluit bij het hypermoderne ziekenhuis dat op 15 oktober de deuren opent."





De nieuwbouw brengt de huidige drie campussen samen. Wie het logo nader bekijkt, ziet een omhelzing. Het staat voor een warme en open identiteit. Het zal de komende maanden geleidelijk aan in gebruik worden genomen. Het huidige logo was twintig jaar oud en is geïntroduceerd toen het AZ Sint-Jozef, aan de Leopoldstraat in Mechelen, is gefusioneerd met het Duffelse AZ Sint-Norbertus. (WVK)