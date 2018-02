Autodeelwagen rijdt steeds meer uit 07 februari 2018

02u29 0

Het autodelen met de Duffelse dienstwagen zit in de lift. Sinds twee jaar deelt de gemeente haar dienstwagen met haar inwoners. Ondertussen stappen er steeds meer inwoners in het systeem en het aantal uitleenbeurten steeg aanzienlijk. "We delen onze autodeelwagen nu al met 16 Duffelaars. Het aantal uitleenbeurten is met 40 procent gestegen tot 55 ritten", aldus mobiliteitsschepen Staf Aerts (Groen). Uit de statistieken blijkt dat de autodelers enkel voor langere trajecten een beroep doen op de autodeelwagen. De kortste rit in 2017 was 15 km en gemiddeld werd 55 km per rit afgelegd. De langste rit was zelfs 269 km. In totaal goed voor 3.022 kilometer. (AVH)