Asfalteringswerken gestart 29 januari 2018

02u38 0 Duffel In de buurt rond het voetbalveld in de Acacialei start de gemeente Duffel vandaag met de herstelling van de asfaltweg. Ook in tal van andere straten zal de gemeente de komende dagen en weken vernieuwingswerken uitvoeren aan het asfalt.

De meest ingrijpende werken zullen plaats vinden in de Merodestraat en in de Nieuwstraat. "In de Merodestraat komt er een volledige nieuwe toplaag en inmiddels zullen ook de voetpaden onder handen worden genomen zodat deze straat binnenkrt volledig vernieuwd is", vertelt schepen voor Openbare Werken Staf Aerts (Groen). In totaal zullen er in meer dan tien straten asfalteringswerken worden uitgevoerd. Het gaat onder meer om de Hondiuslaan, de Rooienberg, de Merodestraat, de Lintsesteenweg, de Leeuwerikstraat, de Acacialei, de A. Stocletlaan, de Wandelingstraat, de Missestraat, het kruispunt Hoogstraat en Enkelstraat en de Nieuwstraat. In die laatste straat zal de asfaltlaag over de huidige kasseien komen. "Dat zal het fietscomfort gevoelig verhogen", zegt de schepen.





Alle werken zouden afgerond moeten zijn tegen 10 februari. Tijdens de werken zal er een plaatselijke omleiding zijn. Het prijskaartje voor de werkt komt in totaal neer op 103.400 euro (TVDZM)