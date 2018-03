Aanleg duiveltjesterreinen VV Duffel aangevat 03 maart 2018

De aanleg van twee duiveltjesterreinen voor voetbalclub VV Duffel is gestart. De totale kostprijs wordt volledig betaald door de gemeente Duffel, die sinds 2016 eigenaar is van de velden. "Na het overlijden werden er gesprekken aangeknoopt met de erfgenamen en later met de nieuwe eigenaar. Hij bleek bereid om de velden te verkopen aan de gemeente. Bovendien wilde hij ook nog een deel van een aangrenzend perceel verkopen zodat we voor de jongste spelertjes, de Duiveltjes die op een kleiner terrein spelen, een oplossing konden bieden", vertelt Sofie Joosen (N-VA), schepen van Sport. Het is op dat aangrenzend perceel waar nu de twee nieuwe duiveltjesterreinen worden aangelegd. De totaalprijs bedraagt 88.332,38 euro. "We voorzien dit jaar ook nog extra waterputten, opbergcontainers, bijkomende sproeikarren, nieuwe ballenvangers en een nieuwe omheining." (AVH)