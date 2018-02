51 kilometer per uur te snel 22 februari 2018

Op de Waarloossteenweg in Duffel heeft de lokale politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) een extreme snelheidsduivel betrapt. De autobestuurder reed maar liefst 51 kilometer per uur sneller dan de maximaal toegelaten 70 per uur. De man vlamde voorbij de flitsauto met een snelheid van 121 kilometer per uur. Hij mag uitnodiging van de politierechter verwachten. Hij riskeert naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook een rijverbod. Bovendien reden nog negentien andere bestuurders veel te snel voorbij de controlepost. In totaal heeft de politie de snelheid van 732 wagens gecontroleerd. (TVDZM)