50ste groene meter in de bloemen gezet voor het opruimen van zwerfvuil 12 juli 2018

02u25 6

Groene meters en peters zorgen voor het opruimen van zwerfvuil in straten en op pleintjes. Duffel kan intussen beroep doen op 50 actieve meters en peters. De 50ste groene meter is Els Van Thournout. Zij werd door schepen van Leefmilieu in de bloemetjes gezet. Wie zich nog wil aansluiten bij de enthousiaste ploeg zwerfvuilruimers, kan contact opnemen met het Omgevingsloket.





(AVH)