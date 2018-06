46-jarige overvaller van apotheek vrijgesproken 26 juni 2018

De 46-jarige Nico V.R. uit Sint-Katelijne-Waver is vrijgesproken voor een overval op een apotheek in Duffel. De feiten dateren van 2017. Toen wandelde hij de apotheek binnen en gebruikte hij een oudere klant als menselijk schild om de apothekeres te bedreigen met een pistool. De buit bestond uit wat geld en kalmeringspillen. Die had hij nodig voor zijn verslaving als gevolg van een depressie na de plotse dood van zijn ouders, zijn nichtje en zijn vrouw. Een gerechtsdeskundige oordeelde eerder al dat hij krankzinnig was op het moment van de feiten maar nu niet meer. "Dus dringt de vrijspraak zich op", luidde het op zitting vorige week. De rechter volgde de psychiater en spraak de veertiger vrij. Binnenkort staat hij opnieuw voor een rechter. Deze keer in Charleroi en opnieuw voor een overval. Die pleegde hij niet veel later dan die in Duffel. (TVDZM)