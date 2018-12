300 treinreizigers geëvacueerd na persoonsaanrijding Wannes Vansina

30 december 2018

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Brussel ligt vanavond in de knoop ten gevolge van een persoonsaanrijding. Een trein die van de hoofdstad naar de Sinjorenstad onderweg was, reed ter hoogte van het station van Duffel een persoon aan. De juiste omstandigheden worden onderzocht. Op de trein bevonden zich zowat 300 reizigers. Treinen op de drukke spoorlijn werden tegengehouden in de omliggende stations.