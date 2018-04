25-tal straten zonder stroom 30 april 2018

Een 25-tal straten in Duffel hebben zondagnamiddag even zonder elektriciteit gezeten. Omstreeks 14.15 uur ging het licht uit bij een honderdtal gezinnen. Het ging om gezinnen uit onder meer de Leopoldstraat, de Liersesteenweg, de Lintsesteenweg en langs de Van der Lindenpleib. Arbeiders van Eandis kwamen ter plaatse. Zij begonnen met de elektriciteit te herschakelen. Na ruim twee uur had iedereen opnieuw stroom. Een oorzaak van het probleem is nog niet gekend. Dat zal verder onderzocht worden. (TVDZM)