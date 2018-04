24 scholen verenigen zich in BOS-M 26 april 2018

02u43 0

Acht schoolbesturen uit het Mechelse hebben gisteravond hun handtekening gezet onder de oprichting van BOS-M, een nieuwe scholengroep. Tegen 1 januari 2020 moet de nieuwe bestuursstructuur in werking treden. "Een sterker bestuur kan zijn scholen immers beter ondersteunen zodat zij zich meer kunnen focussen op hun leerlingen en hun specifieke noden", luidt de motivatie. Scholen die onder BOS-M zullen vallen: de Sinte-Mariaschool in Bonheiden, Ter Elst in Duffel, de Sint-Maartenschool in Hombeek, de Sint-Katarinaschool in Sint-Katelijne-Waver, De Zonnewijzer in Weerde, Sancta Maria in Willebroek, Bim-Sem, De Luchtballon, De Parel, De Sprankel, De Vlinder, Don Bosco, De Wondertuin, Sint-Jozef Coloma, Sint-Pieter, Sint-Romboutscollege, TSM in Mechelen, Sint-Niklaas in Leest, De Ark in Battel en De Vlieger in Heffen. Samen tellen ze bijna 5.500 leerlingen in het basisonderwijs en zo'n 4.000 in het secundair. "BOS-M wil iedere leerling de beste ontwikkelingskansen geven. Net daarom vindt BOS-M het belangrijk om een diversiteit aan kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden zodat iedereen zijn talenten optimaal kan ontplooien." (WVK)





Meer over onderwijs en opvoeding