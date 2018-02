23 auto's gecontroleerd 02 februari 2018

De politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft een controle-actie gehouden in Putte en Duffel. De agenten stonden opgesteld op respectievelijk de Mechelbaan en de Mechelsebaan. In totaal zijn 23 auto's gestopt, 27 personen zijn gecontroleerd. "De actie richtte zich voornamelijk tegen inbrekers", meldt de politie. De agenten haalden een dronken autobestuurder uit het verkeer. Hij had 0,9 promille alcohol in zijn bloed en mocht zijn rijbewijs enkele uren inleveren. Verder moest een andere bestuurder zijn rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. De man testte positief op het gebruik van drugs. De politie nam ook drugs in beslag, zoals hasj en marihuana. Tot slot zijn nog verboden wapens aangetroffen. Volgens de politie ging het om een matrak, een boksbeugel, een taser en een bus pepperspray. (TVDZM)