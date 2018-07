204 elektrische fietsen verkocht via samenaankoop 18 juli 2018

204 Duffelaars fietsen dankzij de samenaankopen rond met een elektrische fiets. In 2016 nam de gemeente Duffel het initiatief om via Igemo een samenaankoop van elektrische fietsen op te starten. In 2017 liep al de tweede samenaankoop en die was opnieuw een succes. "Bij de recentste samenaankoop werden 323 elektrische fietsen verkocht. Dat is maar iets minder dan de eerste samenaankoop, waarbij er 360 e-fietsen gekocht werden. Opvallend is dat de samenaankoop twee keer op rij in Duffel het meest succes had", deelt de gemeente mee. 69 Duffelaars kochten bij de laatste samenaankoop een nieuwe e-fiets. Samen met de 135 Duffelaars, die bij de eerste samenaankoop een fiets kochten, brengt dit het totaal op 204 Duffelaars met een nieuwe e-fiets. "Het meeste van alle gemeentes uit de hele regio", zegt een fiere schepen van Mobiliteit Staf Aerts (Groen). "Dankzij de twee samenaankopen bespaarden de Duffelaars niet minder dan 105.000 euro. Ook op het vlak van mobiliteit levert dit een belangrijk verschil, want uit een enquête na de eerste aankoop bleek dat 80 procent na de samenaankoop meer fietste dan vroeger." (AVH)