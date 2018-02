20 straten krijgen lagere snelheidslimiet 27 februari 2018

Duffel verlaagt in twintig straten de toegelaten snelheid van 70 naar 50 kilometer per uur. De verkeersborden in de straten worden op 28 en 29 maart aangepast. "Geen fietspad is geen 70 kilometer per uur. Dat wordt dit voorjaar de nieuwe regel in Duffel", zegt schepen van Mobiliteit Staf Aerts (Groen). "Deze maatregel zorgt in niet minder dan twintig Duffelse straten voor meer verkeersveiligheid. In totaal gaat het om 16 kilometer van de Duffelse wegen." Deze snelheidsverlaging kreeg ondertussen al groen licht van het college van burgemeester en schepenen. In volgende straten wordt de snelheid teruggebracht: Binnenweg, Varestraat, Zijpstraat, Poederstraat, Enkelstraat, Halfkousweg, Kraanstraat, Euster, Heuvelstraat, Zwarthoutstraat, Draakbosweg, Bosstraat, Franselei, Boecksteinweg, Schaaruit, Straatjesbossen, Dijkstaplei, Bleidenhoek, Itterbeek en Oude Waarloossteenweg. "De meeste van deze straten zijn redelijk smal, waardoor het plaatsen van de verkeersborden volstaat. In de bredere straten zal dit niet voldoende zijn en dus voorzien we er extra markeringen. Zo worden er bijvoorbeeld in de Binnenweg en de Euster brede fietssuggestiestroken voorzien, zodat de automobilist echt het gevoel krijgt dat hij zijn snelheid moet aanpassen", klinkt het. Zodra de verkeersborden zijn aangepast, is de nieuwe regeling van kracht. (AVH)