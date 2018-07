2.700 leerlingen naar voorstellingen in Plaza 12 juli 2018

02u51 1 Duffel Meer dan 2.700 Duffelse leerlingen wonen volgend schooljaar een voorstelling in de vernieuwde Cinema Plaza bij. Ondertussen wordt er volop verder gewerkt aan het aanbod voor elke Duffelaar.

"Na de opening op 23 maart 2019, zal Cinema Plaza meteen op volle toeren draaien met 20 schoolvoorstellingen voor 2.700 leerlingen van onze Duffelse scholen", legt schepen van Cultuur Nora Bertels (Groen) uit.





"Terwijl onze projectoren terug bekabeld worden, kiezen we de films voor volgend jaar", vult schepen van Openbare Werken Staf Aerts (Groen) aan. "Ook de rode pluchen zetels gaan deze zomer in productie. Ondertussen werken we eveneens aan een professionele gebruiksvriendelijke website en een uniek logo die de sfeer van onze iconische zaal uitstralen."





De feestweek in maart start met een reeks van zeven concerten door het zeskoppige huisorkest onder leiding van Jan en Kris De Smet. Samen met Lien van de Kelder, nodigen ze elke dag verschillende gastartiesten uit, zoals Lucas Van den Eynde, Urbanus en Carry Goossens. De gemeente maakt later meer namen bekend. (AVH)