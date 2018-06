19 nieuwkomers op lijst Groen 29 juni 2018

Groen Duffel is klaar met de opmaak van zijn kieslijst. Niet minder dan 19 van de 25 kandidaten zijn nieuw ten opzichte van de vorige verkiezingen. "Uit elke leidingsploeg van onze sterke Duffelse jeugdbewegingen staat er iemand op onze lijst en ze zijn alle vijf jonger dan 25 jaar", deelt de partij mee. Groen koppelt deze nieuwkomers ook aan ervaring, want voormalige OCMW-raadsleden, Gilberte Versonnen en Staf Van Laer trekken samen met gemeenteraadslid Joren Ceulemans vanop de plaatsen 14, 15 en 16 de tweede kolom van de lijst. Ook huidig OCMW-raadslid Anne Resseler staat op de lijst. "En natuurlijk zijn we ook erg opgetogen met de steun van bekende Duffelaars Kris De Smet en schoenmaker Benny Sneyers", aldus lijsttrekker en schepen Staf Aerts. Schepen Nora Bertels duwt de lijst. (AVH)