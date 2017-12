179 bestuurders geflitst 02u35 0

De lokale politiezone Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft 179 autobestuurders geflitst. Dat gebeurde tijdens snelheidscontroles op acht verschillende locaties in zijn regio. Onder meer langs de Schrieksesteenweg en langs de Mechelbaan in Putte stond de politie opgesteld. Ook in Sint-Katelijne-Waver op de Berlaarbaan en in de Molenstraat werd er gecontroleerd. In Bonheiden en Duffel stond de politie dan weer opgesteld langs respectievelijk de Muizensteenweg, de Broekstraat, de Katelijnsesteenweg en de G. Van Der Lindenlaan. Tijdens de snelheidscontroles werden in totaal 4.699 autobestuurders gecontroleerd (TVDZM)