12 maanden cel voor diefstal tv

De Mechelse correctionele rechter Erika Colpin heeft Abderrahim B. (35) uit Duffel schuldig bevonden aan de diefstal van een tv-toestel bij zijn buurman. Die lag op het moment van de feiten in het ziekenhuis. De man verzette zich gisteren hevig en ontkende alles. Enkel over de tv-diefstal kon weinig twijfel bestaan. De politie betrapte hem op heterdaad toen hij met het toestel in de armen over straat liep. De man kreeg voor de diefstal twaalf maanden cel en een geldboete van 600 euro volledig met uitstel.





De dertiger moest zich eerder al eens verantwoorden voor verscheidene feiten. Zo had hij volgens het parket onder meer een playstation 3, een laptop en een gsm gestolen, maar de rechtbank heeft hem toen vrijgesproken.(TVDZM)