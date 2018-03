10 euro gestolen, 8 maanden cel gevraagd 27 maart 2018

Een vrouw met Roemeense achtergrond riskeert acht maanden cel voor de diefstal van tien euro. De feiten speelden zich af in een woning in Duffel. Ze stond ook nog terecht voor een poging tot diefstal in de woning van de buren. Op 18 augustus 2017 werd ze op heterdaad betrapt. "Beneden trof het slachtoffer een vrouw aan. Ze verklaarde enkel op zoek te zijn naar werk", aldus het parket gisteren.





"Later zou blijken dat diezelfde vrouw ook in de woning van de buurman was binnen gedrongen. Ook hier had ze een excuus. Ze verklaarde namelijk dat ze de hond van het slachtoffer buiten had opgemerkt en de hond enkel naar binnen heeft gebracht." Het parket stelde zich heel wat vragen bij die verklaringen. Voor hem waren de feiten voldoende bewezen. De verdediging was gisteren zeer kort. "Ze heeft voor tien euro al twee maanden in de cel gezeten", aldus meester Dirk Jacobs. "Ik gedraag me naar uw wijsheid." Beslissing valt binnen de maand. (TVDZM)