1.030 kippen naar Duffelaars 19 april 2018

Niet minder dan 370 gezinnen bestelden samen 1.030 kippen bij de tweejaarlijkse kippenverkoop van de gemeente, een nieuw recordaantal.





Duffelaars die hun kippen besteld hebben, kunnen deze op zaterdag afhalen aan het technisch centrum, Norbertijnerlei 40. "Minder keuken- en tuinafval, daar is het ons om te doen. En kippen kunnen daar perfect bij helpen. Een kip kan gemiddeld 150 gram etensresten op een dag verwerken, en je krijgt er lekkere eitjes voor in de plaats", vertelt schepen van Milieu en Natuur, Nora Bertels (Groen).





Duffelaars die op zaterdag hun kip gaan ophalen moeten zelf een kooi of doos meenemen. (AVH)