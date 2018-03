"Wie reed onze chihuahua dood?" 27 maart 2018

Duffelaar Danny Thys en zijn dochter Melissa zoeken getuigen die meer weten over de doodsoorzaak van hun 7-jarige chihuahua Lila. Het hondje overleed op zondag langs de Hondiuslaan, volgens Danny na een aanrijding met vluchtmisdrijf. "Zondag maakte ik met Lila een wandeling in het park langs de Hondiuslaan. Lila liep rond zonder leiband, want ze blijft meestal goed in de buurt en is heel gehoorzaam. Toen ik een groep ganzen zag, heb ik haar opnieuw vastgemaakt", legt Danny uit. "De gloednieuwe leiband was moeilijk aan te krijgen, maar uiteindelijk lukte dat toch. Toen Lila een vogel zag, wist ze zich los te wringen en liep ze het beest achterna. Nog geen minuut later vond ik haar dood terug in de gracht van de Hondiuslaan."





Hoofdwondes

Lila liep verschillende kneuzingen op en had zware verwondingen aan het hoofd. "Op basis van haar verwondingen, moet ze aangereden zijn. De vraag is alleen: door wie? Via de sociale media hoop ik tips binnen te krijgen. Al doe ik er jaren over: ik zal de chauffeur die Lila heeft aangereden, vinden. Dit doe je gewoon niet. Ik kan me niet voorstellen dat de dader Lila met opzet heeft aangereden. Waarom stopt hij of zij dan niet om aan mij uit te leggen wat er is gebeurd?" (AVH)