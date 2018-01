'Warm IngeDuffeld' vervangt kerstboomverbranding 02u44 0

De gemeente Duffel organiseert op zaterdag 13 januari de eerste editie van 'Warm IngeDuffeld', ter vervanging van de vroegere kerstboomverbranding. Het plein aan de G. Van der Lindenlaan wordt dan omgetoverd tot een winterparadijs met standjes en activiteiten. De gemeente trakteert op een drankje.





"In 2018 gaan we voor een gloednieuw concept en mogen onze Duffelaars getuige zijn van een schitterend, gezellig en feestelijk winterevenement", zegt schepen van Feestelijkheden Sofie Joosen (N-VA). "Er zijn verschillende activiteiten waar je met vrienden en familie kan van genieten. Zo is er een verwarmd pallettenterras met zitcorners, de Opnieuw & Cosy Corner met gratis kussens en dekentjes, een wensboom, een sierlijke draaimolen en de talentenkiosk met winterverhalen en muzikale intermezzo's. In de late namiddag kan je deelnemen aan de Fluo Fun Run, dat is een ludieke loopwedstrijd die wordt georganiseerd door Blueberry Jam."





Later op de avond zijn er nog optredens. Hapjes en drankjes kan je halen bij de winterchalets.





De opbrengst van de drankverkoop gaat naar school Ter Elst, het goede doel van dit jaar. Iedereen welkom tussen 13 en 1 uur. (AVH)