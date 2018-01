"Vrijspraak vragen? Dat begrijp ik niet" HUILENDE OVERVALLER STUIT OP ONBEGRIP BIJ APOTHEKERES TIM VAN DER ZEYPEN

23 januari 2018

02u42 0 Duffel De raadsman van Nico V.R. (46) uit Sint-Katelijne-Waver kwam gisteren de vrijspraak vragen voor zijn cliënt. Die stond gisteren al huilend voor de rechter waar hij zich moest verantwoorden voor een gewapende overval op een apotheek in de Provinciestraat in Duffel. Hij vroeg de vrijspraak. De apothekeres begreep dat niet: "De feiten zijn toch de feiten?"

Begin februari 2017 stapte de veertiger binnen in de Duffelse apotheek. Hij droeg een sjaal en een kap over zijn hoofd. Er waren naast de apothekeres ook een stagiair en een klant aanwezig. De beklaagde gebruikte de vrouwelijke klant als menselijk schild. "Ze kreeg een pistool tegen het hoofd. De beklaagde eiste geld en kalmeringspillen. Toen alles in een meegebrachte zak zat, is hij gevlucht", zei de aanklager.





De overval liet een diepe indruk na bij de apothekeres en de de klant. "Ik ben al een jaar in behandeling bij de dokter. Ik durf niet meer buiten komen of langs gaan bij de apotheek", zei de klant tijdens de zitting. Zij vroeg een schadevergoeding van bijna 4.000 euro.





Diezelfde dag pleegde de veertiger een tweede hold-up, keer in Charleroi. De man werd opgepakt en zat voor beide overvallen al zes maanden in voorhechtenis. Gisteren stond hij terecht voor de overval in Duffel, voor de andere volgt een rechtszaak in Henegouwen.





Zestig pillen per dag

De 46-jarige riskeert drie jaar cel met uitstel. Volgens het parket is een residentiële opname nodig. De beklaagde is ernstig verslaafd aan kalmerings- en slaappillen. Het was naar eigen zeggen de reden van zijn daden. Zo zou hij zestig pillen per dag slikken. Hij zit sinds de dood van zijn vrouw in een neerwaartse spiraal. "Mijn nichtje stierf kort daarna bij een verkeersongeval, mijn moeder overleefde een val aan de zee niet en mijn vader bezweek na een coma als gevolg van een medische ingreep. Volgens mijn dokter was Xanax (voor de behandeling van angst- en paniekstoornissen, red) de enige oplossing."





"Krankzinnig"

De verdediging vroeg de vrijspraak. "Mijn cliënt was buiten zijn zinnen op het moment van de feiten. Dat bleek uit een psychiatrisch onderzoek. En als een beklaagde krankzinnig is, kan hij geen misdrijf plegen", zei meester Dirk Jacobs. Dat schoot vooral bij de apothekeres in het verkeerde keelgat. Zij vroeg een schadevergoeding van net geen 5.000 euro. Ook de emotionele wijze waarop de beklaagde zijn excuses aanbood aan de burgerlijke partijen, kon op weinig begrip rekenen. "Ik kan er echt wel in komen dat een verslaving een echte ziekte is. En ik kan er begrip voor hebben dat hij moet worden begeleid", voegde de apothekeres toe. "Maar hem vrijspreken voor die overval? Dat kan ik echt niet begrijpen. Het is toch wat het is."





Er volgt een extra zitting. Die is nodig omdat het parket voorstelde een nieuwe psychiater aan te stellen. De aanklager vond dat, na de vraag van de verdediging om de vrijspraak, de veertiger opnieuw onderzocht moet worden om na te gaan of hij op het moment van de overvallen krankzinnig was.