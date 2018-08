't Stationneke start petitie 'tegen verzuring' BUREN VAN CAFÉ MET TUINTERRAS BELLEN CONSTANT POLITIE ANTOON VERBEECK

31 augustus 2018

02u26 0 Duffel Café 't Stationneke in de Spoorweglaan is een petitie gestart 'tegen de verzuring'. Deze zomer belden buren van de zaak steevast de politie op wanneer er een optreden plaatsvond op het tuinterras van het café. De zaakvoerders zijn het beu. "Wij willen onze boterham verdienen. Deze buren houden dat tegen."

Deze zomer organiseerde 't Stationneke op vrijdagavond live optredens. Muziekans kwamen er aan hun trekken, maar enkele buren vonden de optredens maar niks. "Aanhoudend werd de politie door enkele buren gealarmeerd. Hoewel de decibellimiet werd gerespecteerd en onze optredens voor tien uur 's avonds waren afgerond, spreken deze buren van geluidshinder. Zelfs rond een uur of zeven werd de politie al gebeld", vertelt Liesl Pauwels, die de optredens in het café organiseert. "Het zijn slechte tijden voor de horeca en wij hoopten met onze optredens wat centen in het bakje te krijgen. Dat hier voortdurend politie voor de deur staat, is geen goede reclame en het verpest de sfeer in het café. Wij willen onze boterham verdienen, maar deze buren houden dat tegen. Ik ben al naar de klagende buren toegestapt, in de hoop om er samen uit te komen. Maar deze personen willen niet met ons praten."





Minderheid

"Het gaat om een klein aantal buren. Nooit heb ik van de mensen die hiernaast wonen een klacht ontvangen. Misschien moeten de klagende buren eens beseffen dat dit café hier al meer dan 100 jaar staat en hun appartementsblok amper 15 jaar oud is. Een andere café hier in de buurt is al moeten sluiten, omwille van de klagers. Wij willen niet hetzelfde meemaken. In het najaar gaan we onze petitie overhandigen aan het gemeentebestuur. Hen aantonen dat de buren die klagen duidelijk in de minderheid zijn. We zijn zowel online als op papier een petitie gestart en hopen zo'n driehonderd handtekeningen te kunnen verzamelen."





Stempel

Omwille van de klachten trok het gemeentebestuur enkele toestemmingen voor het organiseren van optredens op het tuinterras in. Toch stelde de politie vast dat er ook zonder toestemming nog optredens plaatsvonden.





"Het café lapt de regels aan zijn laars. Dat was vorige zomer ook al het geval", reageert een buur. "Wij krijgen de stempel van onverdraagzame mensen te zijn, maar er is ergens een grens. Een keer uitrusten op ons terras? Dat zit er bij een optreden in 't Stationneke niet in. Dat ze om tien uur de optredens staakten, spreek ik tegen. Van het café hebben wij niet op voorhand de vraag gekregen of wij bezwaar zouden hebben tegen de optredens. Stel dat ze gezegd hadden dat het één keer in de maand zou zijn, en er een datum op konden plakken, dan hadden we misschien nog tot een akkoord kunnen komen." Bij 't Stationneke zwaaien ze met een petitie, maar dat doen de buren evenzeer. "Wij zijn twee weken geleden al met een petitie gestart. Ondertussen zitten we aan 65 handtekeningen."