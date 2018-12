‘t Kompas wandelt 2.500 euro bij elkaar voor goed doel Antoon Verbeeck

19 december 2018

In het kader van de Warmste Week van Studio Brussel hielden de leerlingen van de gemeentelijke basisschool ’t Kompas vandaag een sponsortocht. De opbrengst ging naar vzw Adoptie Sri Lanka voor de bouw van een kleuterschool. Na de sponsortocht overhandigde de school de opbrengst, 2.500 euro, aan de organisatie.

“Begin oktober vertelde Linda Stabel van vzw Adoptie Sri Lanka in onze school over haar projecten. De leerlingen luisterden zeer geboeid naar haar verhaal. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen kennis maken met andere culturen. We zoeken samen met de leerlingen naar de gelijkenissen en laten hen ook de verschillen vaststellen. Op deze manier leren we onze leerlingen om op een respectvolle manier om te gaan met mensen met een andere levensstijl”, zegt Heidi Dils, directeur van ’t Kompas.