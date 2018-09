'Stappen en trappen' naar winkels 03 september 2018

Voor het tweede jaar op rij organiseert de gemeente Duffel de 'Stap en Trap'-actie. Wie te voet of met de fiets een van de 46 deelnemende Duffelse winkeliers bezoekt, kan met een spaarkaart stempels verzamelen. Met elke volle spaarkaart maak je kans op leuke prijzen. De hoofdprijs is een fiets. De actie loopt tot en met 23 september. "Op vraag van zowel de shoppers als de winkeliers loopt de actie nu over drie weken in plaats van één week", zegt schepen van Mobiliteit Staf Aerts (Groen). Volle spaarkaarten kan je deponeren in drie inzamelboxen: op het plein aan de Kiliaanstraat, aan de kapel (Bruul) en in de Mijlstraat (parking SPAR). (AVH)