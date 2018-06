"Maak speelpleinen rookvrij" 28 juni 2018

02u46 0

Gemeenteraadslid Luc Wuyts (CD&V) stelde tijdens de raadszitting van maandag voor om werk te maken van rookvrije speelpleinen. Wuyts verwees naar het Charter Generatie Rookvrij. "Er is bij de bevolking voldoende draagvlak om kindvriendelijke plaatsen rookvrij te maken. Een ontradingsactie kan dan ook volstaan, bijvoorbeeld door de 'Suske en Wiske'-borden op onze gemeentelijke speelpleintjes te voorzien van een onderbord met een sensibiliserende slogan. Bij uitbreiding zou ook aan de sportclubs kunnen gevraagd worden om van hun sportvelden rookvrije zones te maken door het aanbrengen van dergelijke borden", aldus Wuyts. Jeugdschepen An Verlinden (sp.a) bevestigde dat de gemeente al op zo'n plan broedt. "We willen mensen op een positieve manier aanmoedigen om het goede voorbeeld te geven en gaan niet repressief optreden. Samen met alle betrokken partijen, zoals de buurten, sportclubs en jeugdverenigingen, wordt er een actieplan uitgetekend. In september wordt het plan concreet uitgewerkt." (AVH)





Meer over Luc Wuyts

politiek