Dronken bestuurder rijdt 8,5 kilometer op kapotte band: 3 maanden rijverbod Siebe De Voogt

05 februari 2019

14u37 5 Een 20-jarige bestuurder uit Brugge heeft van de politierechter 3 maanden rijverbod gekregen voor hallucinante feiten die hij vorig jaar uithaalde in Bredene. Maxim V. reed in dronken toestand maar liefst 8,5 kilometer op een kapotte band.

Het was een andere bestuurder die de jonge Bruggeling op 14 april langs de kant kon zetten in Bredene. Hij had V. met zijn wagen zien zwalpen over de rijbaan en verwittigde de politie. Die stelde vast dat één van de banden van de auto volledig afgesleten was tot op de velg. Via sporen op het wegdek konden de agenten achterhalen dat V. 8,5 kilometer verder een ongeval had gehad. Zijn band was lek geslagen, maar dat had de twintiger niet tegengehouden om verder te rijden.

Hij legde een positieve ademtest af, maar weigerde de daaropvolgende ademanalyse. Uit het bloedonderzoek bleek V. liefst 1,92 promille op te hebben. De man beschikte bovendien nog over een voorlopig rijbewijs, waardoor hij niet zonder begeleider mocht rijden in het weekend. Als klap op de vuurpijl bleek z’n wagen ook niet gekeurd. “Maar daarvan was mijn cliënt niet op de hoogte, aangezien het om het voertuig van z’n stiefvader ging”, pleitte z’n advocaat dinsdagmorgen. “Hij zal z’n straf moeten ondergaan en heeft z’n les geleerd. Gelukkig is er die bewuste dag niemand gewond geraakt.” Naast het rijverbod legde de politierechter Maxim V. ook een geldboete van 3.480 euro op. Daarvan moet hij 2.680 euro effectief betalen.