Zoon slachtoffers helpt mee dief klissen WHW

20 november 2018

15u22 0 Drogenbos Een man die deze zomer enkele smartphones stal in een appartement te Drogenbos is veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel.

De terrasdeur was niet slotvast waardoor de man gemakkelijk de tuin van het appartement kon binnenwandelen. Vervolgens was het een koud kunstje een van de flats op de eerste verdieping binnen te dringen. Daar ging hij vervolgens aan de haal met 70 euro cash geld en twee smartphones. De zoon van het gezin was de volgende ochtend bij de zaak en belde meteen de twee gestolen smartphones. Hij kreeg geen antwoord maar een dag nadien belde er wel een onbekend nummer naar de telefoon waarmee de gestolen toestellen gebeld waren. Een persoon sprak hem in een vreemde taal aan. Telefonie-onderzoek wees uit dat dit het nummer van E.A. was. Hij werd prompt geseind en kon uiteindelijk op 10 juli opgepakt worden.