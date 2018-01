Woning onbewoonbaar na hevige brand 02u58 0 Foto Mozkito De eerste verdieping van de woning op de Grote Baan brandde volledig uit. Drogenbos Een woning langs de Grote Baan in Drogenbos is sinds gisteravond onbewoonbaar na een hevige brand.

Het vuur ontstond rond 21 uur in de keuken op de eerste verdieping, vermoedelijk door een kortsluiting aan de koelkast. De bewoonster, die ongeveer zeventig jaar zou zijn, werd opgeschrikt door een knal en snelde naar buiten. Tijdens haar vlucht kon ze nog haar hondje mee in veiligheid brengen. Aanwezigen van het restaurant 'Kzeg a Moda' aan de overkant merkten de vlammen op en alarmeerden de hulpdiensten. De Brusselse brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur beperken tot de eerste verdieping, die wel bijna volledig uitbrandde. De tweede verdieping werd getroffen door de rook. Burgemeester Alexis Calmeyn en de politie regelden voor de vrouw een tijdelijk onderkomen in woonzorgcentrum Palmyra, terwijl het hondje bij een buurvrouw wordt opgevangen. Een kat liet jammer genoeg het leven bij de brand. Door de hevige rook zijn ook enkele kamers van een naastgelegen woonst tijdelijk onbewoonbaar, maar die bewoner kon wel nog thuis de nacht doorbrengen. (TVP)