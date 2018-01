Winkeldief riskeert drie maanden cel 23 januari 2018

Een kledingdief die illegaal in ons land verblijft, kijkt aan tegen een celstraf van drie maanden. Hij probeerde toe te slaan in een Carrefourfiliaal in Drogenbos, maar dat was buiten een aandachtige winkelbediende gerekend. Die hield de man nauwlettend in het oog en zag hoe die een pashokje binnenging, om daar kledij uit de winkel aan te trekken. De dief kon staande gehouden worden. Uitspraak op 31 januari. (WHW)