Wijkwerken in faciliteiten- gemeenten

De faciliteitengemeenten in onze streek werken samen met Wemmel, Wezembeek-Oppem en Kraainem om het nieuwe project wijkwerken uit te rollen in hun gemeenten. Het wijkwerken vervangt het oude PWA-stelsel van de Vlaamse overheid waarbij mensen die lang werkloos zijn toch intussen jobs kunnen uitvoeren. Het nieuwe wijkwerken gebeurt in samenwerking met de VDAB en de plaatselijke OCMW's. Alles gaat vanaf 1 januari in voege. Intercommunale Haviland zal alles in goede banden leiden. (BKH)