Werken Humaniteits-laan bijna klaar 25 april 2018

De komende weken worden de werken aan de Humaniteitslaan in Drogenbos helemaal afgewerkt. Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) plaatst paaltjes in de groenbermen om te voorkomen dat er nog wagens in die bermen parkeren. De brug over de sporen krijgt de komende weken nog een nieuwe asfaltlaag. Op de Humaniteitslaan werden eind vorig jaar verhoogde fietspaden aangelegd. Door het slechte weer schoven enkele werken wel op maar binnen enkele weken kan het verkeer op de laan opnieuw door rijden zoals voor de werken. (BKH)