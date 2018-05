Vier maanden rijverbod na dronken rit 17 mei 2018

02u28 0 Drogenbos De politierechter heeft het rijbewijs van A.D. ingetrokken voor een periode van vier maanden nadat hij voor de tweede keer in twee jaar tijd betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol.

De man liep op 18 augustus vorig jaar tegen de lamp tijdens een controle. Hij bleek 1,53 promille alcohol in het bloed te hebben. In mei 2015 had hij van de politierechter al een werkstraf gekregen voor gelijkaardige feiten. "Hij was na het werk gaan voetballen en bleef nadien in de kantine hangen", legde zijn advocaat uit. "Maar hij had nog niet gegeten en dus te veel gedronken."





De advocaat van de man stelde voor om hem een verkeerscursus op te leggen, maar dat veegde politierechter Johan Van Laethem meteen van tafel. "Hij kreeg al een werkstraf, maar als hij dan nog zo rondrijdt, dan zal een cursus hem ook niets bijbrengen." Naast het rijverbod kreeg de man een boete van 3.200 euro, waarvan 2.000 euro met uitstel. Hij moet ook zijn rijexamens opnieuw afleggen. (BKH)