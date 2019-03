Verkeer Brusselse Ring ’s nachts over één rijstrook door asfaltwerken Bart Kerckhoven

15 maart 2019

13u33 0 Drogenbos Het verkeer op de Brusselse Ring zal drie weken in Ruisbroek en Drogenbos ’s nachts over één rijstrook moeten rijden omdat het asfalt er vernieuwd wordt over een afstand van een kilometer.

Vanaf 18 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met een onderhoud van de Ring rond Brussel in Drogenbos ter hoogte van het op- en afrittencomplex Ruisbroek. Over een afstand van een kilometer worden zowel de binnen- als de buitenring over de volledige breedte van de rijweg voorzien van een nieuwe onder- en toplaag asfalt.

Er wordt enkel ‘s nachts gewerkt, van maandagnacht tot en met vrijdagnacht, en dat gedurende drie weken: de eerste twee weken op de buitenring (in de richting van Halle), de derde week op de binnenring (in de richting van Brussel). Doorgaand verkeer op de ring blijft ‘s nachts altijd mogelijk over één rijstrook, met uitzondering van twee vrijdagnachten (29 maart en 5 april) wanneer het verkeer enkele uren via de op- en afrit zal moeten rijden. Overdag zijn alle rijstroken beschikbaar, maar zal het verkeer vaak over een gefreesd wegdek moeten rijden.