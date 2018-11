Verenigingen herdenken einde Eerste Wereldoorlog Bart Kerckhoven

08 november 2018

13u05 0

Ook in Drogenbos wordt op zondag 11 november het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Enkele verenigingen werken daarvoor samen met het gemeentebestuur. Om 9.30 uur wordt er samengekomen aan de Kzeg a Moda voor een stoet die richting Sint-Niklaaskerk trekt voor een eucharistieviering. Om 11 uur wordt er een begroeting georganiseerd aan de graven van de oudstrijders. Nadien is er een receptie in de nieuwe loods aangeboden door het gemeentebestuur. Om 13.30 uur treedt daar ook de fanfare Kofasind op, gevolgd door de dansgroep Do Si Do. Een concert van het koor Serenata in de Sint-Niklaaskerk sluit de viering die dag af.