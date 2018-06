UF-schepen Meskini is kandidaat-burgemeester 30 juni 2018

Schepen Nahyd Meskini zal in oktober de lijst van Union des Francophones (UF) in Drogenbos trekken. Vier jaar geleden kreeg ze als schepen onder meer de bevoegdheden Financiën, ICT, Juridische Zaken en Lokale Economie. Zelf omschrijft ze zich als een oppositieschepen, en ze lag in de voorbije jaren dan ook vaak op ramkoers met haar collega's uit het college. UF heeft in Drogenbos een volledige lijst ingediend en gaat voor thema's zoals mobiliteit en veiligheid.





(BKH)