Tweede editie Sport in Drogenbos 18 april 2018

02u39 0

De sportverenigingen uit Drogenbos slaan voor de tweede keer de handen in mekaar voor een sportieve namiddag in eigen gemeente. Op zondag 22 april is iedereen tussen 13 uur en 17 uur welkom in de sporthal van Drogenbos, aan de Steenweg op Drogenbos. Daar kan je dan deelnemen aan verschillende activiteiten, waaronder dans, basketbal, biljart, volleybal, (tafel)tennis, en voetbal. Meer informatie via renaud.arents@ocmw-drogenbos.be, 02/376.69.30, of 0491/90.40.92. (BKH)