Tachtiger mag blijven rijden na dodelijk ongeval MAN VREESDE RIJBEWIJS TE VERLIEZEN, MAAR RECHTER TOONT ZICH MILD BART KERCKHOVEN

10 februari 2018

02u26 0 Drogenbos Politierechter Johan Van Laethem heeft een milde straf uitgesproken voor een 85-jarige man uit Ukkel, nadat die op een parking in Drogenbos een vrouw van 72 had aangereden. Het slachtoffer kwam slecht neer en overleed negen dagen later. De tachtiger moet niet naar de cel en mag, mits hij het praktijkexamen opnieuw aflegt, blijven rijden.

Het tragisch ongeluk gebeurde op zaterdagnamiddag 10 juni 2016. Tachtiger G.V.P. was net als vele andere klanten op dat moment om boodschappen in de grote supermarkt van Carrefour aan de Paul Gilsonlaan in Drogenbos. De 85-jarige man reed met zijn wagen over de parking toen hij de 72-jarige Daniëlle Bosmans aanreed. De vrouw die op de gele zebrapaden op de parking overstak kwam ongelukkig ten val en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze negen dagen later. Een zware hoofdwonde werd de moeder van drie kinderen fataal. Procureur Kris Boelens vroeg een celstraf van zes maanden met uitstel, een boete van 600 euro waarvan de helft met uitstel en drie maanden rijverbod voor de man. Hij vroeg ook medische, psychologische en praktische examens om er zeker van te zijn dat de man gezien zijn hoge leeftijd nog wel in staat was om met de wagen te rijden. Na het ongeluk legde hij al enkele tests af. Maar één proef niet, waardoor hij medisch ongeschikt dreigde verklaard te worden. "Een misverstand", legde zijn advocaat uit. "Hij dacht dat die laatste test nodig was om nog 's nachts te mogen rijden maar omdat hij enkel overdag nog de auto nam legde hij die proef niet af. Het zou spijtig zijn als mijn cliënt daardoor nooit meer mag rijden."





G.V.P. betuigde in de rechtbank zijn spijt over wat er gebeurd was. "Ik rij heel traag en mijn aandacht ging naar andere wagens die over de parking reden", vertelde hij aan de rechter. "Opeens dook die vrouw op en ik kon haar niet meer ontwijken. Ik rij al vijftig jaar met de wagen en heb nooit iets meegemaakt. Ik ben een voorzichtige chauffeur. Toen ik hoorde dat mevrouw overleden was heeft me dat diep geraakt. Dit heb ik nooit gewild."





Bijna stapvoets gereden

Rechter Van Laethem toonde begrip voor de man. Uit het verslag van een deskundige en getuigen van het ongeval bleek duidelijk dat de chauffeur bijna stapvoets reed. Hij had ook niets gedronken. De tachtiger kreeg uiteindelijk een celstraf van drie maanden met uitstel, een boete van 600 euro en een rijverbod van drie maanden. Hij moet ook enkel het praktisch rijexamen afleggen en zal ook geen medische tests meer moeten ondergaan voor hij opnieuw mag rijden. "Ik neem de wagen enkel om boodschappen te gaan doen of om ergens een koffie te drinken", vertelde de man daarover al eind vorig jaar toen de zaak gepleit werd. "Ik hoop dat ik ook na dit ongeluk mag blijven rijden."